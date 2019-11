Il tempo di Ivan Rakitic al Barcellona sembra ormai essere finito. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista croato confermano che l'addio ai blaugrana è possibile già nella prossima sessione di mercato invernale. Tra le tante possibili destinazioni, una meta gradita è la Juventus. La società bianconera, che ha già sondato il terreno per l'ex Siviglia nella scorsa estate, potrebbe tentare l'affondo con l'ipotesi suggestiva di uno scambio con Emre Can, altro calciatore insoddisfatto per lo scarso minutaggio in questo avvio di stagione.

Calciomercato, le ultime notizie sull'addio di Ivan Rakitic al Barcellona. Juventus alla finestra

L'ultimo sfogo di Ivan Rakitic ha confermato che l'ipotesi di un addio al Barcellona a gennaio è concreto. Il classe 1988 vuole giocare con maggiore continuità, motivo per cui sta prendendo in considerazione l'idea di cambiare aria anche alla luce delle tante pretendenti. Eric Abidal, ex laterale dei catalani e attuale segretario tecnico, ha rimesso nelle mani del croato la decisione sul suo futuro, facendo così drizzare le antenne di mercato di numerosi top club. In primis della Juventus che a giudicare dalle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, può contare sul gradimento del vice-campione d'Europa.

Emre Can-Rakitic, le ultime sul possibile scambio di mercato a gennaio tra Juventus e Barcellona

La Juventus già nella scorsa estate ha provato a portare a Torino Rakitic, mettendo sul piatto Bernardeschi prima ed Emre Can poi. Secondo le ultime notizie di mercato riportate dal Corriere dello Sport, il tutto potrebbe tornare d'attualità nella finestra di trattative di riparazione. La società di corso Galileo Ferraris infatti potrebbe pensare di imbastire uno scambio con il Barcellona Emre Can-Rakitic, ovvero due calciatori che stanno vivendo una situazione molto simile, con poche presenze all'attivo e la voglia di tornare protagonisti.

Le cifre dell'operazione di mercato Emre Can-Rakitic

Un'operazione tutt'altro che difficile, anche alla luce della valutazione di mercato dei due calciatori molto simile. Sia Rakitic che Emre Can infatti hanno un valore di mercato che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Ecco dunque che uno scambio potrebbe mettere i due club d'accordo, permettendo così alla Juventus di beffare le altre pretendenti Atletico Madrid, Bayern, Borussia e United.