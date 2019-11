Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Il centrocampista è destinato, anche nelle prossime finestre di trattative, ad infiammare il mercato. Con uno United in piena crisi in Premier aumentano le possibilità di un addio ai Red Devils. La Juventus già da tempo è alla finestra, pronta a sfruttare ogni apertura da parte degli inglesi che in futuro potrebbero essere costretti a privarsi del campione del mondo francese, per non correre il rischio di perderlo poi nel 2021, in scadenza di contratto a zero. A far sorridere i bianconeri (ma anche il Real Madrid, altro top club molto interessato a Pogba), potrebbe anche essere il calo del prezzo del cartellino del "polpo" che dal canto suo continua a mandare messaggi che confermano il feeling con i bianconeri.

Paul Pogba, nelle ultime di mercato il possibile addio allo United

Già nella scorsa estate Paul Pogba sembrava pronto a lasciare il Manchester United. La Juventus prima e il Real Madrid poi però non sono riuscite a piazzare l'assalto vincente, anche alla luce delle esose richieste dei Red Devils. Alla fine dunque il calciatore è rimasto all'Old Trafford, con la stagione che è però iniziata malissimo: infortunio alla caviglia per Pogba, e avvio difficile in Premier della squadra di Solskjaer, già fuori dalla lotta per il titolo e lontanissima dalle zone Champions. Una situazione che inevitabilmente complica i piani della squadra inglese e apre al possibile addio del calciatore nelle prossime finestre di mercato.

Juventus, perché il colpo Pogba è possibile

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe monitorando la situazione pronta a sferrare il colpo di mercato riportando Paul Pogba a Torino. La società torinese potrebbe anche giovare nella prossima finestra di mercato di un calo delle pretese dello United: la valutazione del giocatore infatti è inevitabilmente calata a 120 milioni di euro. Una somma importante ma che il club di corso Galileo Ferraris potrebbe ammorbidire, inserendo nel discorso di mercato due contropartite molto gradite al Manchester United, ovvero Emre Can e Mario Mandzukic

in foto: https://www.instagram.com/p/B4ibjlUKw2_/?utm_source=ig_embed

Pogba e il messaggio social all'ex compagno Bonucci

Pogba dal canto suo sarebbe intrigato dalla prospettiva di un ritorno a Torino. Il calciatore ha mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex compagni, ed è molto legato alla piazza. Nelle scorse ore non è sfuggito un commento del francese ad un post di Leonardo Bonucci per celebrare la qualificazione agli ottavi di Champions. La stella francese ha salutato il difensore scrivendo "Capitanoooo" con tanto di emoticon. Una situazione social, che ha già scatenato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri.