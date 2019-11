Quale sarà il futuro di Emre Can alla Juventus? Il centrocampista tedesco protagonista di un avvio di stagione "turbolento", potrebbe anche essere ceduto nella finestra di calciomercato invernale. In cima alla lista delle pretendenti c'è sempre il Manchester United che, secondo i tabloid inglesi, avrebbe ribadito anche negli ultimi giorni la volontà di provare a fare un tentativo per il tedesco a gennaio. I bianconeri aspettano alla finestra e potrebbero aprire ad una cessione nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta.

Juventus, nelle ultime di mercato il pressing del Manchester United per Emre Can

In Inghilterra non hanno dubbi sulla volontà del Manchester United di fare sul serio per Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del Daily Mail, i Red Devils hanno fiutato l'affare per gennaio, e vorrebbero fare un'offerta alla Juventus per un giocatore che rispetto alla scorsa stagione, con Maurizio Sarri ha fatto un passo indietro nelle gerarchie dello spogliatoio. Per il club dell'Old Trafford, quello per Emre Can rappresenterebbe un investimento sicuro alla luce del suo passato alla corte del Liverpool, in cui ha preso confidenza con la Premier League.

Quale futuro per Emre Can alla Juventus, l'addio a gennaio è possibile

Potrebbe essere proprio lo stesso giocatore a spingere per un addio alla Juventus già nella prossima finestra di mercato. L'esclusione dalla lista Champions e i soli 150′ concessigli da Maurizio Sarri hanno incrinato i rapporti tra il centrocampista e i bianconeri, e i tempi potrebbero dunque essere maturi per un addio. La prospettiva di tornare in Premier per vestire una maglia da titolare al Manchester United, con la possibilità magari di un ingaggio superiore ai 5 milioni attuali, potrebbe essere molto intrigante per Emre Can.

Qual è il valore di mercato di Emre Can

Quanto costa Emre Can e quanto dovrebbe mettere sul piatto il Manchester United per convincere la Juventus a cederlo? Con la cessione del tedesco i bianconeri (che lo hanno prelevato nell'estate 2018 a zero) effettuerebbero una plusvalenza importante. Il calciatore che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida però solo alla fine della stagione 2020/2021, ha attualmente un valore di poco più di 30 milioni secondo Transfertmarkt.it. Una cifra assolutamente alla portate degli inglesi, che potrebbero inserire in un eventuale affare con la Juventus, anche Mario Mandzukic ormai fuori dal progetto bianconero.