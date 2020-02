in foto: https://twitter.com/JuventusFCYouth

La Juventus Under 23 taglia un traguardo storico. La formazione bianconera con una rimonta eccezionale ha conquistato la finale della Coppa Italia di Serie C, superando la FeralpiSalò. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata all'andata, gli uomini di Pecchia ad Alessandria si sono imposti per 4-0. Una vera e propria impresa, che permette per la prima volta ad una squadra B di raggiungere l'ultimo atto del torneo.

Juventus Under 23-FeralpiSalò 4-0, rimonta dei bianconeri in semifinale della Coppa Italia di Serie C

Impresa della squadra B della Juventus. L'Under 23 bianconera, è riuscita a ribaltare lo 0-2 incassato all'andata sul campo della FeralpiSalò, con un perentorio 4-0. Poker di reti per la formazione allentata da Fabio Pecchia nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Dopo le reti di Marchi e Zanimacchia (super su punizione), nei supplementari i padroni di casa hanno dilagato ancora con Zanimacchia e Rafia, conquistando la finale del torneo.

La Juventus Under 23 prima squadra B in finale di Coppa Italia di Serie C

Grazie a questo risultato la Juventus Under 23 ha ottenuto l'ultimo atto della Coppa Italia di Serie C. È la prima volta che una Squadra B riesce ad ottenere questo risultato. Ora i bianconeri se la vedranno con la vincente del confronto tra Catania e Ternana, con la formazione rossoverde che all'andata si è imposta con il risultato di 2-0. La vincente della Coppa Italia di Serie C, guadagna anche l'accesso ai playoff del campionato subcadetto.

Il tabellino di Juventus Under 23-FeralpiSalò 4-0

Juventus U23: Nocchi, Peeters (10’ st. Fagioli), Marchi (Cap.), Portanova (10’ st. Rafia), Brunori (24’ st. Marques), Toure (1’ sts. Muratore), Di Pardo, Frabotta, Del Sole (10’ st. Zanimacchia), Dragusin, Delli Carri. A disposizione: Loria, Dadone, Mulè, Beruatto, Vrioni. Allenatore: Fabio Pecchia.

FeralpiSalò: Liverani, Mordini, Rinaldi, Miracoli (31’ st. Caracciolo), Legati, Scarsella (31’ st. Ceccarelli), Pesce (Cap.), Altobelli, Baldassin (20’ st. Magnino), Maiorino, Zambelli (6’ sts. Guidetti). A disposizione: De Lucia, Eguelfi, Tirelli, Bertoli, Hergheligiu. Allenatore: Stefano Sottili.

Ammoniti: 32’ Portanova (J), 45’ st. Zambelli (F), 15’ pts. Pesce (F), 14’ sts. Rafia (J), 10’ sts. Mordini (F), 16’ sts. Frabotta (J), 16’ sts. Caracciolo (F).

Marcatore: 14’ pt. Marchi (J), 14’ st. Zanimacchia (J), 10’ sts. rig. Zanimacchia (J), 15’ sts. Rafia (J).