Come vestirà la Juventus 2018/2019? Una domanda la cui risposta è stata trovata su alcuni siti specializzati nel dare in anteprima ai tifosi li dettagli delle divise che verranno utilizzate dalle società nelle stagioni future. Alla Juventus, in questo periodo, è toccato vedersi svelate le maglie della prossima stagione, con dettagli sui colori e sugli inserti. La seconda e la terza divisa ufficiale non hanno più misteri, l'unica che è rimasta – al momento – ancora segreta è la prima maglia che verrà utilizzata. Possibilmente ancora con il tricolore sul petto o – ancor meglio – con lo stemma della Champions League, ma questi sono al momento solo dettagli di seconda importanza.

Di certo, gli esperti di mercato bianconeri hanno studiato a fondo per il prossimo anno le nuove divise bianconere che andranno a ruba come le attuali. Ancor più se si potranno fregiare di qualche trofeo importante. Riavere la conferma del tricolore, ad esempio, sarebbe stupendo ma anche una coccarda di chi vince la coppa Italia o – meglio ancora – la possibilità di mostrare a tutti la Champions League. Sogni mostruosamente proibiti a Natale quando la stagione in corso è ancora in pieno svolgimento e le insidie sono talmente tante che è impossibile poter progettare qualcosa di concreto a riguardo.

Eppure, mentre la stagione 2017/2018 è entrata ora nella sua fase calda, c'è già chi è al lavoro per quella che comincerà il prossimo primo luglio, da un punto di vista del marketing. E Footy Headlines, sito specializzato in divise da calcio, ha pubblicato come spesso accadealcune anticipazioni sulle divise che la Juventus indosserà nel 2018/19. Ancora massimo riserbo sulla prima, ancora celata dal mistero, ci sono invece i primi dettagli su quella da trasferta e sulla terza.

La seconda divisa ufficiale della Juventus targata 2018/2019 sarà color senape, con inserti che riguardano lo sponsor e il nuovo logo in tonalità più scura. Color carbone, invece, per la terza divisa, che avrà gli inserti giallo shocking creando un fortissimo contrasto.