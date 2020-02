In attesa di novità sull'imminente sfida scudetto con l'Inter, la Juventus è al lavoro per presentarsi al meglio al ‘Groupama Stadium'. In vista della sfida contro il Lione, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra si è infatti allenata nelle scorse ore alla Continassa agli ordini di Maurizio Sarri prima di preparare i bagagli e partire alla volta della Francia.

Per il tecnico bianconero è stata una seduta particolarmente ricca di spunti, soprattutto per le condizioni fisiche di alcuni giocatori importanti. Come ha anche sottolineato il club piemontese attraverso il suo sito internet, Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo. Per i novanta minuti di Lione, Sarri recupera dunque il ‘Pipita' (che ha risolto il problema legato alla pubalgia e che dovrebbe partire dalla panchina) e avrà con sé anche Miralem Pjanic: completamente ristabilito dall'infortunio accusato nel match con il Brescia.

Le probabili scelte di Sarri

Per quella che sarà la sua sesta volta consecutiva negli ottavi di finale di Champions, la Juventus dovrebbe dunque scendere in campo con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, de Ligt ed Alex Sandro in difesa, Ramsey, Pjanic e Matuidi nel mezzo e il tridente Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo in attacco. Una formazione competitiva, che lascia tranquillo Sarri e che può comunque contare su una panchina all'altezza.

"Ho giocato contro il Lione quando ero con l'Ajax e conosco lo stadio e il club – ha commentato de Ligt, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa – Credo che sia una squadra molto forte che può contare su molti giovani che vogliono crescere. È una buona squadra e dobbiamo essere pronti. Arrivare in finale e vincere la Champions? È importante crederci. Penso che ogni squadra sogni di vincerla perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa".