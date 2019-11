Dopo aver strappato a Mosca il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la Juventus è pronta per rituffarsi nel campionato e all'Allianz Stadium domenica sera arriverà il Milan. Maurizio Sarri si troverà di fronte una squadra alla ricerca di risultato importante dopo un inizio di stagione negativo e, nonostante i rossoneri non sono mai riusciti a fare punti nelle 8 gare disputate allo Stadium, tiene alta la concentrazione dei suoi:

Il Milan è una buona squadra. Non hanno fatto un buon inizio di stagione, ma questo non vuol dire nulla. Per avere la meglio bisogna avere un'intensità diversa rispetto all'ultima partita.

Sarri: CR7 non ha nulla di grave ma so se ci sarà

probabilmente scioglierà i dubbi su alcune scelte di formazione sono alla fine visto che è ancora incerta la presenza di de Ligt, alle prese con un problema alla caviglia che lo ha già costretto a saltare la partita contro la Lokomotiv Mosca, e quella di Cristiano Ronaldo, che durante il match di Champions aveva accusato un leggero affaticamento. Nè sul difensore olandese ("Abbiamo ancora due allenamenti. Oggi proverà a stare con la squadra e vedremo come va"), né su CR7 Sarri scioglie i dubbi: "Ancora non lo so. Ieri era ancora con i fisioterapisti, ora vedremo come sta. So per certo che non ha nulla di grave, soltanto un piccolo dolore al ginocchio che non gli rende facile mantenere l'equilibrio". A chi gli chiede se la squadra può fare a meno di Leonardo Bonucci risponde:

La risposta è insita nelle mie scelte. Se pensavo che la squadra potesse farne a meno lo avrei fatto riposare. Penso che la squadra abbia bisogno di lui per esperienza, qualità e organizzazione difensiva, quindi gli chiedo un sacrificio enorme. Spero di poterlo far riposare presto. Ma ora è un giocatore troppo importante per i nostri equilibri.

Sarri: Higuain ha bisogno di essere motivato per rendere

L'allenatore della Vecchia Signora ha parlato di Gonzalo Higuain e della sua esperienza al Milano dello scorso anno:

Credo che il dente avvelenato lo avrà anche il Milan, sarà reciproco. Lui ha bisogno di essere motivato per rendere al meglio. Ci sta dando moltissimo dal punto di vista del gioco, secondo me può fare ancora meglio dal punto di vista realizzativo.

Sarrri: Costa ha fatto bene a Mosca, Berna sottovalutato

A chi gli chiede se Douglas Costa può fare il trequartista o è meglio lasciarlo giostrare sugli esterni l'allenatore napoletano afferma:

Il trequartista può anche spaziare, come ha fatto bene Douglas Costa a Mosca. Noi abbiamo bisogno di un trequartista che al momento ci dia equilibrio. Non possiamo avere un trequartista vero. Per questo penso che sono state tecnicamente sottovalutate le prestazioni di Bernardeschi.

Sarri: Napoli? Non mi sono fatto nessuna idea

Infine, non poteva mancare la domanda su quello che è successo a Napoli nei giorni scorsi tra ritiro, ammutinamento e contestazione: