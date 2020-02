Maurizio Sarri non vuole rinunciare alla qualità della propria rosa e contro il Verona sta studiando di tutto per poter fare coesistere i migliori giocatori contemporaneamente. Il ‘tridente' studiato come scelta classica è fallito miseramente contro Lazio e Napoli, dove si è vista una squadra incapace di poter reggere tre attaccanti schierati in avanti senza soffrire più del dovuto a centrocampo e in difesa. Ma per il tecnico è sempre più difficile rinunciare a uno (o più) tra Higuain, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala, così l'ex Chelsea e Napoli starebbe valutando di cambiare modulo, provando a sfruttare la Joya come ha fatto (ottimamente) Mertens a Napoli: da ‘falso nueve'.

Maurizio Sarri, dopotutto, è stato categorico dopo Juventus-Fiorentina, sull'utilizzo dell'ex Palermo: "Lasciare fuori Dybala? Una bestemmia. E' un'amarezza per chi ama il calcio ma a volte si è obbligati per salvaguardare gli equilibri di una squadra". Dunque, una opzione subordinata e non gradita a tal punto che contro il Verona, il tecnico bianconero starebbe pensando anche di modificare lo scacchiere tattico.

L'evoluzione del ‘sarrismo'

Una evoluzione del ‘sarrismo' dove la qualità da sempre ha la precedenza su tutto, soprattutto se viene sposata dalla condivisione di chi deve scendere in campo. Secondo le ultime indiscrezioni, e stando agli attuali allenamenti alla Continassa, Maurizio Sarri starebbe pensando alla Joya nel ruolo di ‘falso nueve' al centro di un tridente completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, che dunque partirebbero sempre larghi per tagliare poi verso il centro.

Dybala come Mertens

Una scelta che porterebbe spingere Dybala a cimentarsi in un ennesimo nuovo ruolo in mezzo al campo. Già utilizzato da seconda punta e da trequartista, l'argentino potrebbe cimentarsi in una posizione non sua ma che darebbe a Sarri diverse soluzioni interessanti. Un po' come è capitato a Mertens, al Napoli, arrivato da centrocampista offensivo e poi – per necessità – trasformato in un ‘falso nueve' con straordinari risultati