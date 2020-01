Juventus-Parma è il posticipo della 20ª giornata della Serie A 2019/2020: la partita avrà inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium. La Juve punta a confermarsi capolista del campionato dopo aver chiuso davanti a tutti il girone d'andata, mentre il Parma – che ha già messo da parte punti importanti per agguantare una serena salvezza – vuole sorprendere anche nella seconda metà di stagione. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo e soci, con Dybala che dovrebbe essere preferito ad Higuain come partner d'attacco del portoghese, ma anche su Dejan Kulusevski, avversario della Juve dopo essere già stato acquistato dai bianconeri in vista della prossima stagione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

Dove vedere Juventus-Parma in tv

Juventus-Parma – come da accordi prestabiliti per tutte le partite in programma la domenica alle 20.45 – sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno, al canale 201 del satellite, e su Sky Sport Serie A, canale 202. Inoltre sarà visibile anche sul digitale terrestre, sui canali 472, 473, 482 e 483. La partita sarà visibile ai soli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport di Sky. La telecronaca della partita sarà condotta da Maurizio Compagnoni, con il supporto tecnico di Luca Marchegiani.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Juventus e Parma

Juventus-Parma si potrà seguire anche in diretta streaming (a patto di avere a disposizione una connessione ad internet). Gli abbonati a Sky Go, il servizio streaming di Sky, potranno guardare la partita in diretta sintonizzandosi attraverso l'app – compatibile con computer, smartphone e tablet – su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. In alternativa Juventus-Parma è disponibile anche su Now TV, piattaforma streaming che consente la visione degli eventi in programma anche attraverso l'acquisto di un ticket singolo.