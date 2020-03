Ce la farà Cristiano Ronaldo a tornare in tempo a Torino per giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan? CR7 è volato in Portogallo per stare accanto alla madre ricoverata d'urgenza in ospedale per un ictus. Nella conferenza stampa di vigilia del match, Maurizio Sarri ha affrontato con delicatezza la questione nel pieno rispetto dei sentimenti e del momento che sta attraversando il campione molto scosso dalla notizia.

Non so se giocherà – ha ammesso il tecnico -. Cristiano quando torna se vorrà, dirà le problematiche che sta affrontando in questo momento. Il problema è personale quindi la sua disponibilità dipende da domani.