La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale di tutela per la saluta dei suoi ragazzi. Il club, dopo il caso di contagio da Coronavirus che ha coinvolto nei giorni scorsi la Pianese, che aveva poi incontrato in campionato l'Under23 bianconera, ha sospeso ogni attività giovanile. La notizia è stata diramata sul sito ufficiale della società juventina, in ottemperanza alle misure preventive che in questi giorni si stanno compiendo in tutti i settori della vita quotidiana, compresi quelli ludico-sportivi.

Una decisione che non ha nulla a che vedere con nuovi casi di contagio ma che vuole proprio prevenire l'ulteriore propagarsi dell'epidemia da Coronavirus. La Juventus ha così deciso per lo stop di allenamenti e riunioni infrasettimanali, in accordo con la LegaPro. Una misura ‘estrema' che però potrebbe agevolare anche il ritorno alla normalità e a velocizzare il periodo di attenzione massima posto dalle autorità sanitarie del Paese.

Il comunicato ufficiale

Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese. La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto.

Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro.

Il caso della Pianese

Tutto è ricollegabile al caso di un giocatore della Pianese contagiato nei giorni scorsi. Il calciatore della Pianese, dopo aver accusato precisi sintomi, si era auto isolato e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti che ne hanno confermato il contagio. Allertando anche la Juventus Under23, la squadra avversaria poi scesa in campo proprio contro la Pianese il giorno successivo (match vinto 1-0 dai bianconeri). Poi i contagi sono saliti in totale a 4, tre giocatori e un collaboratore.