Juventus-Lione si giocherà regolarmente a Torino. A porte chiuse, come disposto dal decreto governativo emanato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La conferma è arrivata dal presidente del Lione, Jean-Michel Aulas.

Da parte del Lione permane qualche perplessità sulla decisione di disputare comunque la partita a Torino e in generale in Italia.

"Il governo italiano ha fermato il calcio, ma il provvedimento non riguarda le competizioni internazionali. Siamo preoccupati da queste disposizioni così variabili. E per le partite internazionali, stranamente, non si proteggono le squadre che arrivano da fuori".