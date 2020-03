Il Coronavirus rischia di incidere tanto anche sulla Champions League, che nelle prossime settimane vedrà le gare di ritorno degli ottavi di finale. Tra le partite poste sotto la massima attenzione c'è anche Juventus-Lione, che si giocherà, o quanto meno dovrebbe tenersi, a Torino martedì 17 marzo (alle ore 21). La UEFA non vuole correre rischi, non vuole le porte chiuse e per questo starebbe pensando di spostare l'incontro al Sud dell'Italia, dove il contagio è molto minore, o completamente nullo.

Juventus-Lione si può giocare lontano da Torino

Secondo quanto riferisce ‘RMC Sport' la UEFA sta monitorando la situazione italiana e soprattutto sta anche vagliando soluzioni alternative. Chiaramente c'è la possibilità di giocare tra due settimane a porte chiuse. Ma nessuno vorrebbe arrivare a questa soluzione, e per questo tra le varie ipotesi ci sarebbe quella di spostare la gara degli ottavi di Champions in un'altra località, naturalmente sempre italiana. Insomma in una città che non ha registrato casi di contagio, a questo punto del Sud Italia, si potrebbe giocare la partita tra Juventus e Lione. Il presidente dei francesi Aulas nei giorni scorsi si era posto il problema:

Deciderà la UEFA, ma ci sono degli elementi nuovi, perché la squadra della Juventus che gioca in C è in quarantena. Spero di avere delle buone notizie, ma deciderà la UEFA e se dovremo giocare in campo neutro lo faremo.

Dove si può giocare Juventus-Lione

Questa è solamente un'ipotesi, ma la UEFA sta pensando a un cambio di sede per la partita tra Juventus e Lione. Se si dovesse giocare in una città diversa da Torino, la Juve tornerebbe a giocare una partita di una manifestazione europea lontano da Torino dopo oltre vent'anni. A Palermo i bianconeri conquistarono la Supercoppa Europea nel 1997, battendo proprio una squadra francese il Psg.