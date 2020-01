Juventus, la difesa perde un altro pezzo: Danilo infortunato in Coppa Italia

Il giocatore brasiliano si è infortunato verso la fine del primo tempo di Juventus-Roma: match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’ex Real Madrid ha lasciato il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Per Maurizio Sarri si tratta dell’ennesimo infortunio di un suo difensore.