Sei partite della prossima giornata di campionato si giocheranno a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus scoppiata in Italia (qui tutti gli aggiornamenti sulle ultime notizie). La Serie A, che nell'ultimo turno aveva registrato lo stop di ben quattro match, non si ferma ma lo fa senza pubblico allo stadio in quelle zone considerate a rischio secondo la mappa tracciata dalle autorità istituzionali. Tra gli incontri sotto i riflettori c'è Juventus-Inter, posticipo che vale una fetta di scudetto e in programma domenica 1 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium.

Le indiscrezioni filtrate nella giornata odierna (come anticipato in mattinata dal quotidiano torinese La Stampa) raccontano della possibilità che il Derby d'Italia possa essere trasmesso in diretta tv e in chiaro a causa dell'eccezionalità del momento e della situazione in cui versa il Paese. Non c'è alcuna ufficialità al riguardo, per adesso si tratta di una riflessione che sia la Lega di Serie A sia Sky hanno preso in considerazione che potrebbe tramutarsi in una buona notizia per tutti i tifosi solo in caso di piena condivisione di tutte le parti.

Un'apertura in tal senso, anche non è stata ancora presa una decisione definitiva, è arrivata dal quartier generale di Rogoredo, come si apprende da quanto rilanciato dall'Agenzia Ansa che fa riferimento alle parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport. Una scelta importante che arriverebbe a corredo di ore convulse anche per il mondo del calcio e dello sport italiano per quanto sta accadendo.