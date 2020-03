Juventus-Inter è il posticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2019/2020. Un turno di campionato molto tribolato che si chiuderà con una settimana di ritardo. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le 20.45. L'incontro doveva giocarsi domenica scorsa e invece si disputerà l'8 marzo, senza tifosi a causa delle disposizioni del Governo per il Coronavirus. La Juventus ha vinto le ultime due partite disputate in campionato, ma ha perso il primato, perché la Lazio ha già giocato la partita di questo turno. L'ultima dei bianconeri però è stata quella degli ottavi d'andata di Champions con il Lione. L'Inter invece nelle ultime due settimane ha giocato solo in Europa League, con il Ludogorets, ed ha perso l'ultima in Serie A (2-1 con la Lazio). La partita sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky l'evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Dove vedere Juventus-Inter in tv

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta in tv in esclusiva su Sky. La partita sarà visibile dagli abbonati di Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Serie A) e 251 (Sky Sport). Prima della gara sarà possibile seguire il pre-partita, mentre le interviste di Juventus-Inter si potranno vedere in Sky Calcio Club, dove sarà possibile rivedere gli highlights ed eventuali episodi da moviola. Telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Sembra che Juventus-Inter possa essere mandata in onda in diretta anche in chiaro, lo ha detto il Ministro dello Sport Spadafora, ma al momento questa possibilità pare remota.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Juventus e Inter

Sarà possibile seguire Juventus-Inter non solo in tv ma anche in streaming, sfruttando una connessione a internet. Questa soluzione è possibile in due modi: o usando dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi all'app di Sky. Gli abbonati che hanno la possibilità di seguire la partita con Sky Go avranno la possibilità di vedere l'incontro dello Stadium, che sarà visibile anche dagli abbonati della piattaforma in streaming Now Tv.