L'Inter si aggrappa ai ricordi. Per battere la Juventus nella propria casa serve anche questo perché se si guarda solamente ai dati degli ultimi incontri a Torino, il verdetto è desolante: tante amarezze e una sola gioia in 7 confronti diretti. Proprio quella ‘gioia' dev'essere l'esempio per provare l'impresa in un Alleanz Stadium completamente deserto per l'emergenza da Coronavirus e le ultime disposizioni ministeriali che hanno obbligato le porte chiuse.

Sulla panchina nerazzurra oggi c'è un grande ex, Antonio Conte. E' lui che avrà l'ingrato compito di provare a fermare i suoi vecchi giocatori e dare un dispiacere al suo vecchio club. Nel nome di Andrea Stramaccioni, l'ultimo allenatore nerazzurro che riuscì nell'intento. Era il 3 novembre 2012, quasi otto anni fa, quando l'Inter si impose in casa bianconera, con una rimonta oramai storica, finita 3-1 grazie alle due reti del ‘Principe' Milito e al gol di Rodrigo Palacio.

Da Conte a Conte

In quell'occasione sulla panchina bianconera non c'era Antonio Conte, fermato per l'indagine sulle partite truccate, ma Alessio. Oggi, Conte ci sarà, ma dal lato opposto quello nerazzurro che all'Allianz Stadium ha conosciuto solamente un calvario da quel 2012. In quella formazione interista ci sono ancora alcuni giocatori che oggi si ritrovano in campo, altri hanno cambiato vita, altri sono rimasti nel calcio ma con scelte differenti.

Chi ci sarà ancora, 7 anni dopo

C'è come allora, Samir Handanovic che tornerà titolare dopo l'infortunio alla mano. Oggi è capitano dell'Inter, nel 2012 era alla sua prima esperienza in nerazzurro. Ci sarà anche Andrea Ranocchia, il centrale difensivo che ha superato tutti i maremoti e oggi è ancora lì, a 32 anni, a fare da ‘chioccia' e da riferimento in spogliatoio, giocando meno ma facendosi trovare sempre pronto all'occasione. E ci sarà anche Javier Zanetti che nel 2012 da capitano con il numero 4 sulla schiena guidava i propri compagni al successo. Oggi proverà a farlo da vice presidente del club, ruolo che ha ricoperto all'indomani dell'addio al calcio.

Chi gioca ancora

Tra i giocatori che giocarono la partita del 3 novembre 2012 a Torino, non ci sarà Rodrigo Palacio anche se l'argentino è ancora sui campi di Serie A, oggi con la maglia rossoblù del Genoa. Il ‘Trenza', che segnò un gol alla Juventus, arrivò in nerazzurro dal Genoa proprio nella stessa stagione e oggi, a 38 anni, è ancora uno stimatissimo attaccante (7 gol in Serie A). Non ci sarà nemmeno Juan Jesus, centrale difensivo, che oggi milita nella Roma: ha 28 anni, non è una prima scelta di Fonseca, pur restando un elemento di qualità per i giallorossi. Anche Walter Gargano gioca ancora ma non sarà presente all'Allianz Stadium: è tornato in patria, con la maglia del Penarol e a 38 anni si diverte ancora a fare il mastino in mediana. Così come Nagatomo, oggi 33enne che milita in Turchia nel Galatasaray, ‘veterano' nerazzurro con 210 presenze.

Gli illustri ‘ritirati'

Ma ci sono anche gli ex, chi ha salutato il calcio e oggi fa altro. Il ‘Principe' Milito, che oggi è uno stimato ds, al Racing di Avellaneda, la sua prima squadra. Esteban Cambiasso, ritiratosi nel 2017 ha il patentino di allenatore ed è un opinionista sportivo al seguito di ‘Sky'. Walter Samuel si è dato alla panchina: "The Wall" ha iniziato tra le trafile nerazzurre e oggi è collaboratore tecnico dell'Argentina di Scaloni. Poi, Antonio Cassano, che si è ritirato dal calcio giocato e imperversa come opinionista televisivo. Infine Mudingayi che si è ritirato nel 2017 e ha aperto un suo B&B, in Italia a Formia. Senza dimenticare il calcio: sta lavorando per costituire una società per procuratori.