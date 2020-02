Juventus-Inter rinviata. Anzi no, a porte chiuse. Oppure, colpo di scena: Juve-Inter a porte aperte. Sta diventando una storia surreale quella legata all'organizzazione del Derby d'Italia nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Dopo il rinvio in extremis di quattro partite della scorsa giornata di campionato in Serie A, le istituzioni pensavano di avere tempo a sufficienza per prendere la decisione migliore in vista del successivo weekend di calcio. E' stato così per Serie B e Serie C, che hanno già definito i rispettivi programmi, ma non ancora per la Serie A, che indugia in particolare sull'evento dell'anno, lo scontro diretto tra Juventus e Inter in programma domenica 1 marzo alle 20.45 – mentre per le altre partite che dovrebbero andare in scena a porte chiuse non sono previsti cambi di programma rispetto alle direttive comunicate dalle autorità competenti. Possibili sviluppi, forse definitivi, sono attesi dopo la riunione in programma nel tardo pomeriggio tra le istituzioni locali in Piemonte per un aggiornamento sul fronte Coronavirus.

Juve-Inter a porte chiuse o a porte aperte?

Tutti i capitoli della vicenda legata alle modalità di svolgimento di Juventus-Inter all'Allianz Stadium di Torino: