Scoppia la furia dei tifosi bianconeri che sono sul piede di guerra per l'aumento dei biglietti previsti in vista delle partite casalinghe di cartello in campionato e in Champions League. Con l'arrivo del Lione in Coppa e della sfida contro l'Inter di Antonio Conte, infatti, il club bianconero ha messo mano al costo dei tagliandi a disposizione dei tifosi. Per la partita all' "Allianz Stadium" una trivuna potrebbe arrivare a costare anche 300 euro.

300 euro per la sfida scudetto

Va bene una sfida che può valere un pezzo di tricolore ma esagerare non è accettabile, nemmeno da parte di chi negli ultimi anni ha fatto man bassa di trofei e titoli di Serie A. Così, per la partita contro l'Inter i tifosi bianconeri si sono rivoltati, soprattutto sui social network dove hanno dato battaglia al rincaro dei prezzi deciso dalla società di Agnelli. La Juve ha reso noto il costo di ogni singolo tagliando, che va da 70 a 300 euro, diventando una spesa considerata ‘spropositata' per molti. 70 euro per assistere al match di campionato dalla Curva, 300 se ci si vuole sedere in tribuna.

Sold out sia col Lione che contro l'Inter

Un po' più bassi ma sempre troppo esosi, i biglietti per assistere al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. 70 euro per la Tribuna Nord e Sud mentre per la Est e la Ovest si spenderà qualcosa in più (attorno ai 200 euro). Costi importanti, che hanno fatto infuriare la tifoseria ma che non hanno frenato la caccia al biglietto: sia con Lione che con l'Inter si attende infatti il tutto esaurito allo JStadium.

Una stagione da 70 milioni

Una scelta autonoma e personale da parte del club che con lo stadio di proprietà può disporre a proprio volere tutto ciò che riguarda l'impianto, iniziando dal prezzo di vendita dei biglietti. Dopotutto è la ‘parte oscura' della scelta di avere una struttura di proprietà, che deve portare entrate per limitare le spese di gestione e produrre ricavi. In questa stagione, ad esempio, le entrate da ‘botteghino' all'"Allianz Stadium" dovrebbero raggiungere la ragguardevole cifra di 70 milioni di euro.