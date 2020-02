La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions contro il Lione. In vista del match in programma in terra francese mercoledì sera, il mister ha scelto 22 giocatori. Spicca la presenza di Douglas Costa e Sami Khedira, entrambi reduci da un periodo di stop per infortunio. Presente anche Gonzalo Higuain che sembra aver dunque messo da parte i problemi legati alla lombalgia

Juventus, Khedira e Douglas Costa convocati per la sfida di Champions contro il Lione

Sono dunque 22 i calciatori scelti da Maurizio Sarri per la trasferta in casa del Lione. Nel primo round degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Juventus potrà contare anche su due calciatori reduci da un infortunio, ovvero Douglas Costa e Sami Khedira. Il primo ha saltato Brescia e Spal, alla luce dell'ennesimo problema muscolare della sua stagione, mentre il secondo sembra completamente recuperato dopo l'intervento al ginocchio che lo ha costretto a restare ai box dallo scorso dicembre. Difficile che possano giocare dal 1′, mentre è probabile nel caso in cui le cose dovessero mettersi bene, un loro utilizzo nella ripresa. Nessun problema anche per Gonzalo Higuain reduce dall'assenza nella trasferta ferrarese: la lombalgia sembra essere un lontano ricordo per il Pipita che si giocherà il posto con il connazionale Paulo Dybala

Juventus, i convocati per il Lione

Questa la lista dei convocati della Juventus, ufficializzata anche sui canali social bianconeri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani; centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi