Juventus-Fiorentina si gioca domenica 2 febbraio alle ore 12.30 all'Allianz Stadium di Torino. Una domenica speciale per il campionato di Serie A: si apre con i bianconeri che cercano il riscatto dopo la sconfitta subita a Napoli e si chiude con l'Inter che avrà l'onere di andare in campo (ore 20.45 contro l'Udinese) con l'obbligo di fare risultato a tutti i costi per non mollare nella corsa scudetto. Terza incomoda è la Lazio (in campo alle 15 contro la Spal) che, al netto della gara col Verona da recuperare, può essere la rivelazione della stagione, pronta ad approfittare di eventuali, altri passi falsi delle avversarie.

All'andata il match tra viola e bianconeri finì 0-0 ma quella era un'altra Fiorentina: in panchina c'era Montella e l'impostazione tattica era differente, con Iachini sono cambiati gioco e approccio alle partite.

Come arrivano Juventus e Fiorentina al match? La "scoppola" del San Paolo è stata un campanello d'allarme per Sarri e la "vecchia signora". Difficilmente il tecnico riproporrà contro i toscani il tridente Dybala, Ronaldo, Higuain. Molto probabile che alle spalle di Joya e CR7 ci sarà Ramsey. In difesa, dopo l'infortunio di Danilo, le scelte sono obbligate (Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro). A centrocampo ci sarà Pjanic con Bentancur e Rabiot.

Emergenza tra le fila dei toscani: le squalifiche di Milenkovic e Caceres spingono Iachini a dare fiducia a Igor favorito su Venuti per l'esordio in viola insieme a Ceccherini e Pezzella. A centrocampo ancora fuori Castrovilli dopo il malessere che lo ha colpito durante la gara contro il Genoa, al suo posto spazio a Badelj. Centrocampo composto da Lirola e Dalbert (esterni), Benassi e Pulgar nel cuore della medaiana. Attacco con Chiesa-Cutrone.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv

Juventus-Fiorentina verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva per abbonati da DAZN. Pur essendo la piattaforma online sarà comunque possibile vedere la partita in tv. Come? Sia attraverso sfruttando la connessione internet, sia attraverso i dispositivi di Sky: si può collegare il televisore a internet così da convertire il segnale e ovviare all'assenza di un canale dedicato (né su digitale terrestre, né su altre piattaforme); si può usufruire delle Smart Tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire. C'è ancora un'ultima opportunità: sintonizzarsi sul canale 209 di Sky (DAZN 1, per abbonati che hanno attivato l'opzione a pagamento).

Come vedere in diretta streaming la partita Juventus-Fiorentina

Per vedere Juventus-Fiorentina in diretta streaming non bisogna fare altro che collegarsi attraverso i consueti dispositivi (pc, smartphone, tablet) utilizzando la una buona connessione internet: l'incontro di campionato sarà visibile attraverso l’app della piattaforma. Gli abbonati a Sky in possesso di un decoder Sky Q possono godersi l'evento all'ora di pranzo in tv attraverso l'app di DAZN.