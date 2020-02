Federico Ceccherini è stato uno dei protagonisti di Juventus-Fiorentina, uno dei più importanti. E' stato suo il fallo su Bentancur che l'arbitro Pasqua ha sanzionato con il secondo rigore della partita a favore dei bianconeri, quello che ha fatto perdere la pazienza al presidente viola Rocco Commisso nel post-partita e che ha acceso la polemica sulla direzione di gara. Una decisione che non ha convinto neanche lo stesso difensore della Fiorentina, a giudicare dal modo in cui si è rivolto ad un tifoso della Juve che aveva appena commentato un suo vecchio post su Instagram.

"Se sei scarso non dare la colpa all’arbitro. Dai, torna a casa 3 a zero", ha scritto il sostenitore bianconero sul profilo Instagram del ventisettenne difensore livornese. Un attacco al quale il giocatore di Beppe Iachini ha risposto con parole particolarmente pesanti: "Se state sul ca**o a tutta Italia fatevi due domande! E la risposta, ti anticipo già, non è perchè vincete".

Iachini dà ragione al presidente Commisso

All'eterna rivalità tra Juventus e Fiorentina, che spesso ha dato vita a duri scontri (non solo verbali) tra le due tifoserie, si è dunque aggiunta un'altra pagina a cui tutti volentieri avremmo fatto a meno. Un duello ‘rusticano' che è continuato dopo la partita con il botta e risposta tra Pavel Nedved e Rocco Commisso, e che probabilmente continuerà anche nei giorni a venire con altre dichiarazioni al vetriolo.

"Il presidente ha ragione – ha aggiunto Beppe Iachini in conferenza stampa – e se ha detto quelle cose è perché nelle ultime nostre tre partite ci sono stati degli episodi a nostro vantaggio che non sono stati valutati come quelli di oggi. Dispiace per come è finita, mi dispiace per la società e per i tifosi. I miei ragazzi non meritavano un risultato come questo".