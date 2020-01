Ci sono due assenze che fanno rumore in Napoli-Juventus. Maurizio Sarri non ha inserito nella lista dei convocati per il big match in programma domenica sera al San Paolo Emre Can e Mattia De Sciglio. Entrambi i calciatori sono al centro di insistenti voci di mercato relative ad un possibile addio a gennaio: se il primo piace al Borussia Dortmund e al Bayern, il secondo potrebbe finire al Psg in uno scambio con Kurzawa

Juventus, Emre Can e De Sciglio assenti nei convocati per il Napoli

La Juventus in una nota ufficiale ha diramato la lista dei convocati per la supersfida contro il Napoli, in programma domenica sera. Tra i giocatori scelti da Sarri spicca l'assenza di De Sciglio ed Emre Can. Una situazione che inevitabilmente fa pensare anche alla situazione dei due calciatori in chiave mercato: sia l'esterno (che deve fare i conti con un piccolo problema fisico) che il centrocampista solo al centro di indiscrezioni relative ad un possibile addio a gennaio

I convocati della Juventus per il Napoli. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; difensori: De Ligt, Alex Sandro , Bonucci, Rugani, Coccolo; centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Cuadrado, Bernardeschi

Calciomercato Juventus, le ultime su Emre Can e De Sciglio

Emre Can è il principale indiziato a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato invernale. Il poco spazio concessogli da Sarri, ha spinto il calciatore tedesco ad aprire alla cessione immediata, con Borussia Dortmund (in pole position) e Bayern che subito si sono messe sulle sue tracce. A sorpresa sul piede di partenza anche Mattia De Sciglio che sembra destinato a rientrare in uno scambio con Kurzawa del Psg. Un'operazione che metterebbe tutti d'accordo garantendo a Sarri un esterno sinistro affidabile. Scambio alla pari con la Juventus che piazzerebbe così una plusvalenza importante (De Sciglio sarebbe valutato 25 milioni, quasi 19 in più del suo attuale valore a bilancio)