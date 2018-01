Tutto va per il verso giusto in casa Juventus dal punto di vista dei risultati: la vittoria contro il Genoa, seppur sofferta e arrivata tramite il solo gol di Douglas Costa ha permesso ad Allegri e i suoi ragazzi di non perdere contatto con un Napoli corsaro a Bergamo che ha provato l'allungo alla ripresa dopo la pausa. Un'ulteriore conferma che per i bianconeri il discorso tricolore è sempre aperto e mai mollano la presa sulla capolista.

Eppure non è tutto oro ciò che luccica a Vinovo perché la Juventus deve fare i conti con una infermeria sempre più piena e che rischia di diventare un vero problema in vista della ripresa anche della Coppa Italia e soprattutto della Champions League con i primi di febbraio. Una situazione delicatissima in cui lo staff medico dovrà segnalare giorno per giorno le condizioni generali dei vari infortunati, ultimo il francese Matuidi.

Ancora infortuni per la Juventus.

Dopo la partita con il Genoa infatti, si è fermato anche Blaise Matuidi, il centrocampista francese che è rimasto a riposo oggi a causa di una forte contusione rimediata alla coscia destra che ha generato un versamento di sangue. Non si può allenare e servono ulteriori accertamenti per capire la reale entità del danno.

Allegri in difficoltà.

A questo punto a rischio la sua presenza con il Chievo, per il prossimo weekend, e le condizioni del francese verranno valutate nei prossimi giorni, ma c'è pessimismo nell'ambiente bianconero. Una grana ulteriore per Allegri che già deve fare a meno di diversi infortunati, tra cui Paulo Dybala, la Joya che aveva dato segni di ripresa.

Alex Sandro e Khedira in ripresa.

Se questo è il bicchiere decisamente mezzo vuoto, c'è da dire che qualche sorriso forzato arriva sul fronte Alex Sandro che lunedì sera ha rimediato una forte contusione alla regione sacrale e Sami Khedira soggetto ad affaticamento muscolare. Contro il Genoa, entrambi sono usciti prima del novantesimo ma hanno svolto il lavoro di scarico in palestra con i compagni.