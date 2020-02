La Juventus ha ufficializzato la lista per la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019/2020. I bianconeri di Maurizio Sarri affronteranno i francesi dell'Olympique Lione il 26 febbraio e il 17 marzo per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Sono 22 i giocatori inseriti dal tecnico bianconero e rispetto alla lista presentata nel mese di agosto nell'elenco non figura Mehri Demiral, che si è infortunato al ginocchio il 13 gennaio scorso nel match contro la Roma. Rientra capitan Giorgio Chiellini, che è fermo dalla prima giornata di campionato e sta recuperando dall'infortunio. È regolarmente presente nella lista UEFA anche Sami Khedira, fuori da tre mesi dopo l'operazione al ginocchio ma il cui rientro è fissato a sua volta tra fine febbraio e inizio marzo. Non ci sono ulteriori cambi nella lista, visto che Mattia Perin, Mario Mandzukic ed Emre Can non erano stati inseriti già ad agosto e sono andati tutti via nella sessione di gennaio.

Il comunicato della Juventus

Questa la nota ufficiale della squadra campione d'Italia pubblicata sul sito Internet e diffusa tramite i canali social del club bianconero: