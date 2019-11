in foto: https://www.instagram.com/blaisematuidiofficiel/?hl=it

Cosa si è fatto Blaise Matuidi? Quali sono le condizioni del centrocampista dopo l'infortunio rimediato in Juventus-Milan? È arrivato il tanto atteso report del club bianconero sul calciatore francese che sarà costretto a rinunciare agli impegni con la nazionale transalpina. L'ex Psg ha rimediato una frattura della cartilagine della decima costola. Difficile stabilire al momento le tempistiche per il recupero e il rientro in campo

Juventus, Matuidi infortunato. Cosa si è fatto, la nota ufficiale

È arrivato il tanto atteso comunicato sulle condizioni di Blaise Matuidi. Il centrocampista è stato costretto al cambio in Juventus-Milan a seguito di un infortunio al costato, frutto di una botta ricevuta in un contrasto con un avversario. Questa la nota del club di corso Galileo Ferraris sul calciatore: "Non parteciperà al ritiro con la Nazionale Francese Blaise Matuidi, uscito anzitempo ieri durante Juventus-Milan. Il centrocampista si è sottoposto infatti oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una frattura della cartilagine della decima costa".

Frattura alla cartilagine della decima costola per Matuidi, niente Francia

Matuidi dunque non parteciperà ai prossimi impegni della nazionale francese e resterà a Torino per avviare il percorso di recupero dall'infortunio. La Francia ha convocato al suo posto il calciatore dell'Arsenal Guendouzi. Lo stesso Matuidi sui social si è detto dispiaciuto per l'assenza in nazionale: "Contento per la vittoria di ieri. Ho dovuto dare sfortunatamente forfait per questi incontri, ma sono certo che la Francia proverà a qualificarsi. In attesa di tornare per le prossime partite: #Giveitall #FinoallaFine #FiersdEtreBleus”

Quali sono i tempi di recupero per Blaise Matuidi

Quanto tempo dovrà restare fermo Matuidi? Il suo problema necessita di riposo assoluto, con la sosta per gli impegni delle nazionali che dunque gioverà al centrocampista che resterà a Torino. Alla ripresa la Juventus sarà chiamata alla sfida tutt'altro che semplice contro l'Atalanta, e poi al confronto con l'Atletico Madrid in Champions League. Sarri spera di recuperare al più presto il suo perno di centrocampo.