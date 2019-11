La faccia di Pjanic al momento dell'uscita dal terreno di gioco aveva messo in allarme tutti i tifosi della Juventus. Un'ansia giustificata, perché gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista dopo la partita con l'Italia, hanno infatti evidenziato un problema muscolare all'adduttore e costretto il giocatore bosniaco ad alzare bandiera bianca per la partita della sua nazionale contro il Liechtenstein: l'ultima del girone, prima di tornare in campo nel prossimo marzo per i playoff di Nations League, ultima occasione per conquistare la fase finale dell'Europeo del prossimo anno.

A comunicare la sua assenza nel prossimo incontro valevole per le qualificazione ad Euro 2020, è stata la stessa Federcalcio bosniaca dopo aver letto il responso medico che certificava il problema del giocatore di Maurizio Sarri. Lo staff medico della Juventus, in costante contatto con quello della nazionale bosniaca, potrebbe a questo punto rivedere Pjanic prima del previsto: le ultime indiscrezioni parlano infatti di un più che probabile ritorno anticipato del regista a Torino.

Pjanic a rischio per la partita con l'Atalanta

"Ho anche avuto precedenti problemi con l'adduttore nelle scorse settimane e spero di essere uscito in tempo per prevenire un ulteriore problema – ha dichiarato Pjanic, subito dopo la partita persa con gli Azzurri – Ho sentito dolore, ma spero che non sia grave". Una speranza che è però andata in fumo, dopo i controlli delle ultime ore ed il relativo bollettino medico.

In vista della sfida del Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta, in programma sabato 23 novembre alle ore 15, c'è dunque molta apprensione per Pjanic che a questo punto potrebbe saltare la trasferta e provare a recuperare per il successivo ritorno della Champions League, che metterà i campioni d'Italia di fronte all'Atletico Madrid del ‘Cholo' Simeone.