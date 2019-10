La Juventus sta preparando la sfida di mercoledì sera, quando scenderà di nuovo in campo dopo la trasferta di Lecce per giocare contro il rinato Genoa di Thiago Motta. Un match delicato per i bianconeri che stanno cercando amministrare forze e qualità in vista di un tour de force che è solamente all'inizio. Il pareggio in Puglia non spaventa Maurizio Sarri quanto la serie di infortuni con cui anche la Juventus deve fare i conti, così come altri big quali l'Inter di Conte o la Roma di Fonseca.

Alla ricerca dei tre punti contro il Genoa

Il punto contro il Lecce ha permesso alla Juventus di restare comunque in vetta e proverà a ripetere la fuga mercoledì sera, con l'Inter già scesa in campo in quel di Brescia, cercando di battere i rossoblù all'Alliaz Stadium. Ci saranno diversi assenti e dunque le scelte saranno limitate per cercare di dare respiro ai più stanchi (come a Cr7 sabato) e a far ruotare gli altri a disposizione al meglio.

L'infortunio di Pjanic con il Lecce

Tra i fermi ai box c'è anche Miralem Pjanic uscito dal Via del Mare malconcio a tal punto che si temeva per il bosniaco un lungo stop, complicando i piani di Sarri in mediana. Il centrocampista sta attraversando un ottimo momento di forma ed è un caposaldo della colonna vertebrale bianconera. Mercoledì non ci sarà, come previsto, ma sarà l'unica giornata che salterà contrariamente alle previsioni. Il risultato degli esami svolti in giornata, ha infatti escluso lesioni muscolari.

Obiettivo derby della Mole

Il regista bianconero, che nelle ultime ore ha lavorato in palestra, mancherà dunque soltanto nella partita di mercoledì allo Stadium contro il Genoa e dovrebbe tornare a disposizione per il derby della Mole in programma sabato sera contro il Torino. L'infortunio, dunque, è meno grave di quanto ci si attendeva e per mercoledì sera Maurizio Sarri proverà a mischiare le carte in un centrocampo che dovrà dare assistenza al rientrante Cristiano Ronaldo.