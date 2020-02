Juventus-Brescia è una delle partita in programma nel pomeriggio della ventiquattresima giornata della Serie A 2019. Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le 15 all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Sarri reduce dalla sconfitta del Bentegodi e dal pareggio a San Siro in Coppa Italia, vuole tornare a trionfare davanti al proprio pubblico contro una formazione che non ha mai vinto in casa bianconera. Il nuovo Brescia di Diego Lopez, che ha esordito nello scorso turno con un pareggio non ha niente da perdere, e vuole provare a dare continuità ai suoi buoni risultati lontano dal Rigamonti. 10 dei 16 punti delle Rondinelle sono arrivati fuori casa. Sfida a distanza tra Ronaldo a caccia dell’undicesima partita di fila con almeno un gol all’attivo e Balotelli. Juventus-Brescia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport.

Dove vedere Juventus-Brescia in tv

Juventus-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202 e 252 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre). La telecronaca del match in programma domenica 16 febbraio alle ore 15 sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. Nel corso dell'intervallo del match e nel post-partita, saranno analizzati gli episodi salienti e i casi da moviola

Come vedere in diretta streaming la partita tra Juventus e Brescia

Per chi non potrà assistere a Juventus-Brescia dal vivo, c'è anche un'altra possibilità di guardare il confronto: ovvero seguirlo in diretta streaming sfruttando una connessione a internet. Si potranno sfruttare due opportunità: utilizzare i dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi alla piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go; collegarsi a Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti, dietro pagamento del ticket previsto, di vedere la singola partita