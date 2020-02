Una foto di Juventus-Atletico Madrid della scorsa stagione, e un messaggio per tranquillizzare i tifosi. Federico Bernardeschi sui social ha parlato del momento no della formazione bianconera reduce dal ko in Champions in casa del Lione. L'ex viola ha fatto riferimento alla mentalità della squadra bianconera, che già a partire contro l'Inter tornerà a dare il massimo in campo. Una considerazione anche sull'assenza dei tifosi nella supersfida che si disputerà a porte chiuse: "Non sarà uguale, ma sarete al nostro fianco".

Bernardeschi, il messaggio su Instagram per tranquillizzare i tifosi della Juventus

Federico Bernardeschi ha rotto il silenzio sui social, dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Lione e alla vigilia del big match contro l'Inter. Il duttile calciatore di Maurizio Sarri ha voluto tranquillizzare i tifosi, preoccupati dal momento no dei bianconeri poco brillanti, facendo riferimento alla compattezza del gruppo: "I momenti difficili sono fatti per essere superati.

È questa la mentalità che ci ha sempre contraddistinto e che porteremo in campo domenica, ritrovando grinta ed entusiasmo, con un solo pensiero: vincere". Proprio Bernardeschi è stato uno dei calciatori più criticati della stagione bianconera, alla luce di prestazioni non brillanti, legati anche ai numerosi cambi di ruolo.

Bernardeschi e Juventus-Inter a porte chiuse

Federico Bernardeschi ha parlato anche di Juventus-Inter che si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza per il Coronavirus. L'esterno offensivo ha sottolineato il peso dell'assenza dei tifosi all'Allianz Stadium, che sarà ovviamente blindato con la presenza degli addetti ai lavori, limitata al minimo indispensabile: "Non sarà uguale a porte chiuse, ma sarete lo stesso al nostro fianco"