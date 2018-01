Compie 40 anni, l'ultimo compleanno da calciatore. Gianluigi Buffon è ai titoli di coda visto che a fine stagione si ritirerà dal calcio giocato. E dalla prossima settimana tornerà titolare tra i pali bianconeri per difendere la propria porta e aiutare i compagni nell'impresa di agguantare – se non superare – il Napoli, oggi solitaria capolista.

Un rientro che avviene dopo un lunghissimo stop che ha fatto anche discutere sulle reali condizioni del numero 1 juventino. Un semplice problema fisico dal quale recuperare al cento per cento per evitare ricadute. E' questa la spiegazione principale e unica per una presenza in infermeria che si stava prolungando un po' più del previsto.

Il ritorno di Superman.

Massimiliano Allegri comunque ha rotto gli indugi: Gigi Buffon tornerà al suo posto, tra i pali, con la maglia da numero uno e il posto da titolare da metà della prossima settimana. L'allenatore juventino lo ha ribadito senza indugio nella classica conferenza stampa odierna in cui ha sottolineato il recupero totale del suo giocatore e della conseguente presenza in campo.

"Domani Buffon è col gruppo ma prenderà il posto da titolare martedì a Bergamo".

Quando il gioco si fa duro.

Di rientro da martedì.

Un ritorno graduale, senza fretta nè ansia, pessime consigliere soprattutto per chi a 40 anni deve anche preservarsi da eventuali ricadute. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida in casa del Chievo però è stato chiaro. Contro i clivensi ci sarà in porta oramai il consolidato Szczesny, sempre più nella figura del futuro portiere della Juventus.

Juve, tre fronti aperti.

Proprio settimana prossima infatti, ritorneranno anche le coppe oltre al campionato, con impegni ravvicinati per la Juventus che è in corsa sia nella manifestazione nazionale sia in Champions League. E la presenza di Buffon sarebbe una buona spinta di autostima per il gruppo.