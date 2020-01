Buone notizie in casa Juventus a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro la Roma. Maurizio Sarri per la partita valida per i quarti di finale potrà fare affidamento anche su Alex Sandro e Cuadrado, che erano in dubbio dopo il match di campionato contro il Parma. Il brasiliano in vista del match contro i giallorossi potrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Danilo, mentre il colombiano che ha smaltito l'influenza sembra destinato a partire titolare.

Alex Sandro e Cuadrado convocati per Juventus-Roma

Nella lista dei convocati della Juventus per il match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma ci sono sia Alex Sandro che Juan Cuadrado. Per quanto riguarda il brasiliano rientrato il problema fisico che lo aveva costretto alla sostituzione nell'ultima sfida con il Parma (un colpo rimediato al costato). Il duttile esterno colombiano invece ha smaltito l'attacco influenzale che lo ha colpito in avvio di settimana. Entrambi i calciatori sono stati inseriti da Maurizio Sarri nella lista dei convocati per Juventus-Roma.

I convocati della Juventus per il match di Coppa Italia contro la Roma

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; difensori: de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo; centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.

Alex Sandro e Cuadrado, chi giocherà titolare in Juventus-Roma

Chi giocherà titolare tra Alex Sandro e Cuadrado in Juventus-Roma? Al momento tutto lascia presagire la presenza dal 1′ di Cuadrado che dovrebbe giocare in corsia con il dirimpettaio Danilo. Quest'ultimo dovrebbe dunque essere preferito al connazionale Alex Sandro, che potrebbe giovare dunque di un turno di riposo. Possibile 4-3-3 per i bianconeri con turnover in avanti: Douglas Costa e Ronaldo dovrebbero muoversi ai fianchi di Higuain.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Ramsey, Pjaca, Dybala.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Peres, Veretout, Estrella.