Non è ancora finita la stagione 2019/2020 ma le squadre di calcio e i loro sponsor tecnici stanno già lavorando per le maglie e l'abbigliamento della prossima annata. Nelle scorse settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sulle maglie della Juventus in vista della stagione 2020-2021. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines dovrebbe esserci un ritorno alla tradizione per la prima maglia della Vecchia Signora, con bande verticali bianche e nere, mentre la seconda maglia potrebbe essere colore "night indigo", ovvero grigio scuro.

Quella di tornare alle consuete strisce verticali per la prima casacca sembra essere un’idea molto apprezzata dai tifosi, che lo scorso anno non avevano lesinato critiche per la maglia che la squadra di Maurizio Sarri sta indossando quest'anno. Le esigenze di mercato sembrano dettare la linea in molti casi e le società stanno effettuando delle scelte molto diverse rispetto passato, deludendo sempre più spesso i fan più fidelizzati per esplorare nuovi orizzonti e nuovi mercati.

Polemiche sui social per la terza maglia 2020/2021

La terza divisa per la prossima stagione è quella che fa più discutere al momento. Secondo le indiscrezioni la terza divisa della Juventus per la stagione 2020/2021 dovrebbe essere arancione leopardata ma ci sono ancora dubbi su alcuni dettagli ma è probabile il colletto a giro. Doppia ipotesi per i bordini e il girocollo: o arancioni con le tre strisce dello sponsor tecnico in nero oppure "all black". In entrambi i casi i dettagli del logo, dello sponsor Jeep e dello sponsor tecnico Adidas dovrebbero essere colorati di bianco. Queste nuova idea ha destato non poche critiche sui social da parte dei tifosi bianconeri, che non sembrano apprezzare molto questa nuova idea per la terza casacca del prossimo anno. Dopo il bianco-rosso di quest’anno la Juventus del 2020-2021 potrebbe scendere in campo anche con una maglia leopardata.