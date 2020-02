La settimana prossima la Juventus giocherà in casa del Lione la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il pronostico è tutto dalla parte dei bianconeri che anche quest’anno vanno a caccia del trofeo. A pochi giorni dalla sfida il presidente Aulas quasi anticipa una trattativa di mercato tra il Lione e la Juventus che potrebbe essere la prossima squadra di Houssem Aouar, l’ultima grande stella della squadra francese.

Aouar obiettivo di mercato della Juventus

In una lunga intervista rilasciata a ‘Tuttosport’ il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, oltre ad aver ricordato con affetto Pjanic (che ha preso il là da Lione) e detto di essere stato a un passo dall’acquisto di un giovanissimo Cristiano Ronaldo e aver dichiarato che voleva Sarri, ha svelato che il suo ultimo talentino Aouar potrebbe giocare in futuro con la Juventus. Ci sono già stati dei contatti tra i dirigenti bianconeri e lionesi:

Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Perché se Aouar avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli.

Chi è Houssem Aouar, il baby talento del Lione che piace alla Juve

Nato il 30 giugno del 1998 a Lione, Aouar è un giocatore di talento, nasce come regista – potrebbe essere l’alternativa di mercato a Tonali – ma può giocare anche da mezzala. Il Lione lo tessera quando ha appena undici anni e nel 2017 Aouar debutta da professionista e da quel momento il posto non lo perde più. 128 partite con il Lione (in tre anni), 23 gol e 22 assist. Numeri importanti per un calciatore che riesce a combinare quantità e qualità.