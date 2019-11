A tenere banco in queste ore c'è il caso che riguarda Cristiano Ronaldo. La sostituzione del fuoriclasse portoghese ha creato diverse polemiche al termine della partita tra Juventus e Milan e il modo in cui ha lasciato l'Allianz Stadium, ovvero senza salutare i compagni e l'allenatore, ha lasciato qualche strascico. Tutto si risolverà al ritorno dalle gare con le nazionali ma il cambio di CR7 e l'ingresso di Paulo Dybala hanno messo in secondo piano i fischi che ci sono stati al momento dell'uscita dal campo di Federico Bernardeschi. L'ex attaccante della Fiorentina, dopo aver lasciato il posto a Douglas Costa, è stato beccato da diversi settori dello stadio bianconero e non è la prima volta che il numero 33 non sembra soddisfare i tifosi.

In questa prima parte di stagione il numero 10 della Nazionale Italiana è stato chiamato da Maurizio Sarri a muoversi nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte e lo stesso tecnico in più un'occasione ha fermato che le critiche alle prestazioni di Bernardeschi sono state troppo feroci a suo modo di vedere. Il classe '94 non sta attraversando un ottimo periodo e si è fatto notare per prestazioni piuttosto altalenanti dall'inizio dell'anno a ieri: nonostante ciò, la società bianconera ha dimostrato di credere molto nelle sue potenzialità e l'ha sempre sostenuto in tutti i momenti, buoni o negativi, dal suo arrivo a Torino.

Nedved Jr: Voi che fischiate Bernardeschi che problema avete?

In aiuto dell'ex calciatore della Fiorentina è corso il figlio di Nedved che, attraverso una stories su Instagram, ha preso le difese del numero 33 della Vecchia Signora: "Ma voi che fischiate Bernardeschi, esattamente, che problema avete?". La domanda ironica di Paver Jr. sembra voler colpire proprio quei tifosi che ieri lo hanno preso di mira. Una vera e propria difesa d'ufficio per un calciatore spesso nel mirino della critica.