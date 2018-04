Il colpo di testa vincente di Koulibaly al 90’ di Juventus-Napoli potrebbe aver spostato in modo definitivo gli equilibri tra bianconeri e partenopei. Potrebbero, perché la Juve nonostante la sconfitta e la brutta prestazione, non ha mai tirato verso la porta di Reina, è rimasta al comando. Il vento delle polemiche comunque ha iniziato a soffiare in modo sin troppo forte nell’ambiente juventino, che è già pronto alla riscossa nel match di sabato con l’Inter. E la riscossa, a modo suo, l’ha chiamata Buffon che, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, dopo il match con il Napoli ha acceso lo spogliatoio sferzando la squadra, troppo molle con il Napoli e forse troppo sicura di vincere a Crotone.

Buffon e l’attacco ai compagni dopo il ko con il Napoli

Il quotidiano torinese racconta di un Buffon inviperito. Il sogno del sesto Mondiale e della prima vittoria in Champions sono svaniti e lo scudetto resta il grande obiettivo prima di chiudere una carriera, ultra ventennale, strepitosa. Il capitano si è fatto sentire, alzando la voce e chiedendo a tutti il massimo impegno. Pare che ci sia stato anche un confronto importante tra i giocatori, con il blocco sudamericano che sembra si sia fatto altrettanto sentire, con l’eccezione di Cuadrado, l’unico a parlare con le televisioni tra i calciatori. Naturalmente le parole del capitano hanno toccato tutta la squadra che adesso è chiamata ulteriormente ha una prova di carattere.

Sabato c’è Inter-Juve

Sabato prossimo la Juventus giocherà in casa dell’Inter, probabilmente la più difficile delle ultime quattro partite di campionato. Perché la Juve giocherà con ‘l’angoscia’ di poter perdere il primato, in caso di pareggio o sconfitta a San Siro e conseguente vittoria del Napoli a Firenze il sorpasso degli azzurri sarebbe realizzato. Poi i bianconeri affronteranno in casa il Bologna, all’Olimpico la Roma e chiuderanno in casa contro il Verona.