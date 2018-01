L'evoluzione di Douglas Costa è tanto evidente quanto strabiliante: il centrocampista brasiliano si è adattato in maniera perfetta al suo nuovo ambiente bianconero, digerendo senza problemi i nuovi metodi di allenamento di Max Allegri e i ritmi del nostro campionato sorprendendo anche gli stessi addetti ai lavori.

C'è stato un periodo di assestamento che però è durato lo stretto necessario: il brasiliano è diventato subito importante per le dinamiche di squadra, si è integrato col gruppo, in campo ha mostrato le caratteristiche per cui è stato acquistato in estate: il tutto nascondendo un ‘segreto' personale che è alla base dei suoi movimenti, dei suoi dribbling e dei suoi scatti. Il ‘futsal', il calcetto giocato indoor, cinque contro cinque.

La crescita nella Juve.

Douglas Costa sta convincendo tutti alla sua prima stagione in forza alla Juventus mostrando velocità e una tecnica sopraffina che si stanno dimostrando le armi con cui l'ex giocatore del Bayern Monaco si sta imponendo anche in Italia. Dopo un normale periodo di adattamento in cui qualcuno aveva anche pensato ad una stagione di transizione.

Il segreto svelato: il futsal.

L'esterno brasiliano si è detto soddisfatto del suo momento alla Juve e sul sito dell'Uefa ha anche svelato quale è uno dei suoi segreti principali che lo hanno reso così importante in campo: aver iniziato a giocare a futsal prima che a Calcio. Douglas Costa ha sottolineato come il "futebol de salão" abbia ricoperto un ruolo fondamentale nella sua crescita calcistica.

"Ho iniziato a giocare quando avevo dieci anni e ho smesso a 15, ma è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita. Mi ha aiutato a capire come smarcarmi negli spazi stretti muovendomi con rapidità

Una fucina di campioni.

Dopotutto è un aspetto obbligatorio per moltissimi giocatori: in tenera età giocare a futsala è un passaggio catartico che conferisce abilità e caratteristiche poi utili nel calcio tradizionale

Giocatori come Ronaldinho e Neymar hanno cominciato con il futsal. Anche Denílson lo praticava per sfruttarne i segreti sui campi da Calcio. Dal futsal ho imparato a fare tutto con rapidità, perché per praticarlo al meglio devi essere sempre in movimento

Una palestra di sport.

E' per questo che per Douglas iniziare a calciare la palla sui campetti del futsal potrebbe essere una palestra di calcio essenziale per tutti i giovani rampanti