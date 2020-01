Lunedì dovrebbe essere il giorno in cui Juventus e Paris Saint Germain si scambieranno De Sciglio e Kurzawa. L'accordo per lo scambio tra le due squadre è stato già trovato, ma va messo tutto nero su bianco, bisogna aspettare il turno di campionato delle rispettive compagini per avere l'ufficialità. Intanto De Sciglio è stato escluso dai convocati per la sfida di Napoli, anche Kurzawa non è stato convocato dal Psg.

Tuchel non convoca Kurzawa, che è a un passo dalla Juve

Dalla Francia arrivano segnali, anzi indizi, importanti sull'esito della trattativa tra la Juventus e il Paris Saint Germain che quasi certamente porterà allo scambio tra De Sciglio e Kurzawa. Secondo quanto riferito da ‘Canal +' l'esterno sinistro francese avrebbe già svuotato l'armadietto al centro d'allenamento di Camp de Loges e avrebbe salutato i compagni di squadra. Un'ulteriore conferma è arrivata dal tecnico del Paris Tuchel che ha escluso Kurzawa dai convocati, fuori anche Cavani. Le parole dell'allenatore tedesco:

La sua situazione non è chiara. Ho dato il mio benestare allo scambio con De Sciglio e il discorso è aperto. Per questo non lo convoco. Cavani? Vale lo stesso discorso si è allenato ma ci sono delle cose da chiarire. Non è una cosa da poco, bisogna chiarirsi.

Le cifre dello scambio tra Kurzawa e De Sciglio

Naturalmente la settimana prossima si chiuderà la trattativa. Il Psg in casa del Lille non avrà né Kurzawa né De Sciglio, che è ancora un giocatore della Juventus. Entrambi sono valutati dalle rispettive squadre 25 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per tutti e due. La Juventus effettuerà una grande plusvalenza, perché De Sciglio è a bilancio per circa 6 milioni di euro. I bianconeri nelle ultime ore del mercato potrebbero decidere di cedere anche Emre Can, che è un obiettivo di mercato del Borussia Dortmund.