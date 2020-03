"Noi contrari! È tutto come prima". Beppe Marotta ai microfoni della trasmissione Calcio Totale su RaiSport ha risposto in maniera negativa alla possibilità di disputare la gara di tra Juventus e Inter lunedì 9 marzo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium come proposto nel Consiglio di Lega straordinario tenutosi quest'oggi. Si tratta di una posizione forte da parte dell'amministratore delegato dell'Inter e così facendo complicano abbastanza i piani da parte della Lega di Serie A sulle date dei recuperi delle gare nel nuovo calendario. Una vicenda che era già apparsa complicata nelle scorse ore, dopo il botta e risposta velenoso tra il dirigente del club nerazzurro e il presidente della Lega Paolo Dal Pino, e che potrebbe diventare paradossale nelle prossime ore.

L'ipotesi del Consiglio straordinario di Lega

Il tema principale di questo Consiglio straordinario non poteva che essere il calendario della Serie A e l'organizzazione dei recuperi delle partite della 26a giornata rinviate perché nessuno vuole aspettare il 13 maggio. La decisione scaturita, ma non definitiva, è quella di giocare Juventus-Inter e le altre quattro gare non giocate nello scorso weekend il 9 marzo 2020.

