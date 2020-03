Immaginare Juventus-Inter? Diventa difficile perché é inevitabile che il pubblico sia importante quando si gioca a calcio, soprattutto in partite così rilevanti e belle. In questo momento veramente molto delicato però si deve fare grande attenzione perché la salute di tutti i cittadini viene prima di tutto e quindi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci e cercare di fare le cose quanto più al sicuro possibile.

Sono queste le parole che Antonio Conte ha utilizzato nell'intervista rilasciata a Inter Tv per parlare del derby d’Italia tra Juventus e Inter a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Il tecnico nerazzurro ha parlato dell'importanza di non sottovalutare la situazione che si è creata e di come sia importante programmare nel miglior modo possibile le gare affinché si possano svolgere senza problemi:

Non é semplice perché questa é una situazione delicata, tutti abbiamo famiglie ed é inevitabile che quello che sta accadendo non può lasciarci indifferenti. Tutti stiamo cercando di affrontare questa situazione nel migliore dei modi. Detto questo per noi é importante sapere il giorno della partita, avere un programma ben chiaro, perché da professionisti seri dobbiamo essere messi nelle condizioni di programmare e di poter preparare tutto con il giusto tempo e dobbiamo cercare in questo periodo così delicato di riportare i giusti valori di questo sport. Il calcio trasferisce sempre dei valori umani e sportivi e in un momento così delicato dobbiamo cercare di far sì che questo si verifichi con ancora più forza.

Conte: Sono grato ai miei calciatori per il lavoro fatto

L’allenatore nerazzurro ha voluto elogiare il lavoro che hanno fatto i suo calciatori, capaci di arrivare al big match con questa classifica:

Juventus-Inter sarà sempre una grande sfida ma l’importante è che dietro ci sia anche un significato ben preciso a livello di classifica. Questo é testimonianza del lavoro che stanno facendo i calciatori a cui sarò sempre grato per quello che stanno dando quotidianamente, per il fatto che loro stessi vogliono avere l’ambizione di essere competitivi.

Conte: Dobbiamo alzare l’asticella attraverso il lavoro

Infine Conte ha parlato delle ambizioni dei suoi giocatori e del modo di approcciarsi al lavoro in vista di partite così importanti: