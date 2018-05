La Juventus piazza l’ennesimo colpo green. I bianconeri hanno acquistato uno dei giovani giocatori più talentuosi del calcio europeo: Yunus Musah, centrocampista classe 2002, calciatore inglese, di origini ghanesi. Musah, che firmerà un triennale, gioca nelle giovanili dell’Arsenal, ha talento, una grande visione di gioco e una straordinaria fisicità che hanno portato in parecchi a paragonarlo al francese Patrick Vieira, campione del mondo nel 1998 con la Francia ed ex calciatore di Arsenal e Juventus.

Musah sta bruciando letteralmente le tappe. Nato il 29 novembre del 2002, il giovane centrocampista è stato selezionato subito dalla nazionale Under 15 dell’Inghilterra, ma nonostante l’età ha già giocato con la squadra Under 18 dei Gunners, di fatto è sceso in campo con due anni di anticipo. Chi lo ha seguito ha detto che il centrocampista ha una grande visione di gioco, che abbina a una grande forza fisica. Queste caratteristiche, e l’essere un giovane giocatore dell’Arsenal, gli hanno regalato il paragone con Vieira, un paragone illustre ancorché pesante, perché il francese è stato uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo per quasi un decennio, il suo palmares è esplicativo.

Yunus Musah vestirà ufficialmente la maglia bianconera dalla prossima estate. Il centrocampista arriverà in estate e giocherà con la squadra Under 16 allenata da Simone Barone, anch’egli grande ex centrocampista e campione del mondo nel 2006. Ma c’è da scommettere che Musah se continuerà a bruciare le tappe probabilmente avrà la possibilità di scendere in campo poi anche con la squadra Primavera e magari anche con la squadra B, quella che giocherà in Lega Pro.