C'è un problema Giorgio Chiellini nella Juventus. Il centrale difensivo, infatti, ha lasciato il ritiro azzurro per infortunio e adesso a Vinovo si dovrà capire quali saranno i reali tempi di recupero. Che sicuramente andranno oltre la semplice pausa attuale e che metteranno a rischio la presenza nel nazionale nella super sfida contro il Mian.

L'infortunio ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara contro la Spal non gli ha permesso di scendere in campo contro Argentina e Inghilterra prossimi impegni della neonata Nazionale alla guida di Gigi Di Biagio nell'era post Ventura. Nulla di davvero grave ma un periodo di riposo imposto sarà necessario.

Ottimismo bianconero

Al momento l'ottimismo tra le fila del club bianconero c'è: se proprio Chiellini doveva infortunarsi ben venga l'averlo fatto quando il campionato si è preso una pausa. Se contro il Milan si fosse giocato nel prossimo weekend non ci sarebbe stata alcuna chance di averlo tra i convocati. Adesso, però, in attesa di ulteriori esami , per Allegri c'è almeno la speranza di poterlo riavere per il prossimo 31 marzo.

Il comunicato della Juventus

Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara con la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale Italiana. Ne è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il calciatore ha già iniziato le cure fisioterapiche e verrà rivalutato la prossima settimana.

La speranza per Milan e Real

L'esito degli esami a cui si è sottoposto oggi, non hanno evidenziato traumi particolari. Il tutto, ovviamente, in vista della gare di campionato contro il Milan e poi per quella di Champions contro il Real Madrid. L'infortunio, infatti, non è di grave entità e sarà monitorato quotidianamente lasciando una forte speranza di un recupero lampo. Se con il Milan potrebbe esserci ma non al cento per cento, per il Real non ci dovrebbe essere alcun tipo di problema.