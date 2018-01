Il campionato si avvicina e il clima scudetto torna a farsi sentire prepotentemente. C'è il Napoli da riagguantare e con cui giocarsi la volata che durerà probabilmente tutta la primavera prossima. Alla fine, ne resterà solamente una in testa e anche se l'attuale classifica parla azzurro, molti propendono per un ritorno importante bianconero. Per esperienza, abitudine alle sfide e una rosa più completa e competitiva. Di questa rosa fa parte anche Federico Bernardeschi che, in vista della sfida contro il Genoa, ha fatto il punto sul momento positivo dei bianconeri.

Tutto sulla Juventus.

In attesa che la volata verso la sfida di lunedì sera col Genoa entri nel vivo, è Federico Bernardeschi a fare il punto in casa Juve. Un momento positivo per i campioni d'Italia che, anche se non hanno superato il Napoli, hanno comunque creato il vuoto dietro di sè.

La squadra sta bene, sono stati giorni molto intensi, lavorato tanto cercando di recuperare subito la forma per farci trovare pronti lunedì".

La fiducia di Allegri.

Un momento più che positivo anche a livello personale, perché Bernardeschi dopo un apprendistato in cui Allegri lo ha tenuto quasi in modo costante in panchina, oggi è riuscito a ritagliarsi anche spazi importanti all'interno delle scelte dell'allenatore bianconero. Entrando nel merito e sentendosi sempre più al centro di questa Juve

Io ho sempre detto fin dall'inizio che il mio obiettivo era lavorare tanto. Lavorare tanto con tanta umiltà e tanto sacrificio e fare ogni giorno qualche piccolo passo in avanti. Questo è l'obiettivo e per adesso ci sto riuscendo, ci sono altri sei mesi da fare alla grande per centrare gli obiettivi prefissati

La scelta giusta.

Malgrado a Firenze sia considerato alla stregua di un traditore, Bernardeschi è felice di avere trovato la via giusta, quella bianconera. Un salto mortale del quale non ha mai dubitato, come hanno fatto altri giocatori in passato o nel recente presente del Napoli (vedasi Verdi)