Pochi giorni fa, dopo l'acquisto di Kulusevski, che arriverà alla Juventus solo nella prossima stagione, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici aveva detto che il club campione d'Italia non avrebbe effettuato alcun colpo di mercato a gennaio e invece probabilmente non sarà così. Perché la Juve dovrebbe molto presto chiudere uno scambio con il Paris Saint Germain. In Francia dovrebbe volare De Sciglio, mentre a Torino potrebbe sbarcare Kurzawa. Uno scambio di terzini.

Lo scambio di mercato tra Juventus e Paris Saint Germain

La notizia l'ha data ‘L'Equipe', il principale quotidiano sportivo francese. I rispettivi dirigenti, in particolar modo quelli che si occupano di mercato, hanno imbastito uno scambio tra De Sciglio e Kurzawa, sono due terzini che hanno giocato finora con le rispettive squadre. L'idea è quella di cedere i giocatori a titolo definitivo. La trattativa viaggia spedita e potrebbe chiudersi nel fine settimana, non sono note né le cifre né si sa se ci sarà un conguaglio a favore della Juve o del Paris.

Chi è Layvin Kurzawa

Se De Sciglio è conosciutissimo, ha giocato con il Milan, la Nazionale e da due anni e mezzo è un calciatore della Juventus – con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, anche se quest'anno è sceso in campo solo sei volte in campionato, è meno noto ai più Kurzawa, difensore classe 1992. Ha vestito le maglie solo di due squadre questo terzino che dopo aver iniziato la carriera con il Monaco (cinque stagioni) è passato al Paris Saint Germain, con cui naturalmente ha vinto tantissimo, dodici trofei incluse tre Ligue 1, ma non è mai stato davvero un protagonista. Al massimo è riuscito a giocare 20 partite in un campionato, Kurzawa è un calciatore esperto, da anni è nel giro della nazionale e ha disputato 24 partite (con 5 gol) in Champions League.