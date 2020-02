La Juventus si adegua alle norme di sicurezza del Ministero della Salute e chiude fino a sabato 29 febbraio lo Juventus Museum e decide anche di sospendere per una settimana anche i tour allo Juventus Stadium. Una misura di sicurezza che segue le disposizioni del Ministero e anche della Regione Piemonte, e sulla scia di queste norme era stata anche rinviata la partita tra Torino e Parma.

Juve, Museo chiuso e stop al tour dello stadio

Il club bianconero ha deciso di chiudere il proprio Museo, lo Juventus Museum, e ha sospeso i tour dello Juventus Stadium dopo aver ricevuto le disposizioni di Ministero della Salute e Regione Piemonte. Questo il comunicato del club:

Lo Juventus Museum resterà chiuso fino al 29 febbraio. La decisione recepisce le disposizioni dell’ “Ordinanza Contingibile e Urgente n.1” del 23 febbraio 2020, di Ministero della Salute e Regione Piemonte. Si specifica altresì che, durante lo stesso periodo, saranno sospesi anche gli Stadium Tour.

Juve-Inter rischia di giocarsi a porte chiuse

Quattro partite della 25a giornata di Serie A sono state rinviate, la Regione Friuli ha detto che non si disputerà nemmeno Udinese-Fiorentina. Ma il Governo potrebbe cambiare le carte in tavola per le manifestazioni sportive del prossimo weekend, che ha come clou Juventus-Inter. La sfida scudetto, che si giocherebbe con i bianconeri avanti di sei punti (anche se i nerazzurri hanno una partita in meno), se si disputerà probabilmente sarà priva di tifosi. Perché la soluzione scelta dal Governo potrebbe essere questa. Perché a causa di un calendario estremamente congestionato, e con dei tempi stretti, perché l’Europeo incombe, entro il 24 maggio la stagione calcistica italiana deve chiudersi, mentre quella internazionale a livello di club finisce il 30 maggio, con la finale di Champions.