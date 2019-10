Napoli, Inter e Atalanta stanno facendo benissimo e le prime due possono arrivare a lottare con la Juve fino alla fine.

Non sembra avere particolari dubbi Alex Sandro su quali saranno le vere rivali per lo scudetto della Juventus. Il calciatore bianconero ha nominato anche la Dea di Gasperini tra le migliori squadre della Serie A ma non l'ha inserita tra le pretendenti al titolo nonostante le grandi prestazioni fornite fin qui. Il laterale brasiliano, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sull'1-1 di Lecce ed è convinto che deve guardare a sé e a migliorare certi aspetti, specie sotto porta:

Quando non vinciamo non siamo contenti, che sia un pareggio o una sconfitta. Ma dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo creato tantissime occasioni da gol e dalla prossima bisogna essere più concreti.

Alex Sandro: de Ligt è fortissimo, mi trovo bene con lui

Alex Sandro ha già la testa alla prossima gara di campionato, che si giocherà mercoledì, contro il Genoa rilanciato dal nuovo allenatore, Thiago Motta:

Non l'ho mai affrontato ma lo conosco, è uno intelligente, quando giocava voleva sempre la palla e penso farà così anche come allenatore. Ci aspetta una partita dura, tosta, ma dobbiamo vincere, conquistare questi tre punti sarà fondamentale per il prosieguo del campionato.

Il brasiliano sarà costretto agli straordinari sulla corsia di sinistra vista la mancanza di alternative ("Ma mi sento bene, facciamo un bel lavoro di recupero e sono contento quando gioco") ed è convinto che non esiste un caso Matthijs de Ligt: