Anche Justin Kluivert nei giorni scorsi ha vestito la maglia della nazionale olandese, ma quella Under 21. La Roma lo ha ritrovato diverso, perché l’ex Ajax si è presentato con un new look: biondo platino. Di Francesco dopo averlo riaccolto gli ha fatto capire che sabato a Udine sarà in campo dal primo minuto, lui si dice pronto e felice, perché con l’Under ha indossato la fascia di capitano, mentre attende il big match con il Real ha parlato dei suoi idoli: il papà e CR7.

Il papà, Patrick, e CR7 gli idoli di Justin Kluivert

In una bella intervista rilasciata a Sky l’olandese ha detto che ovviamente suo padre, Patrick, ex giocatore di Ajax, Barcellona, Milan e della nazionale olandese è sempre stato il suo idolo, e tutt’ora gli dà tanti consigli, ma il suo modello è Cristiano Ronaldo, che quest’anno sfiderà:

Mio padre è senza dubbio il mio idolo, ma mi sono ispirato anche a Cristiano Ronaldo perché lui vive per il calcio e io guardo a questo tipo di campioni. Papà mi ha detto che il calcio italiano è difficile, ma ti rende più forte. Mi ha spiegato che la competizione è molto alta, in questi mesi ho imparato tanto anche fuori dal campo, perché vivo da solo.

Il Real deve temere la Roma

Non ha giocato spesso, dopo aver brillato contro il Torino all’esordio, con il tempo ha conquistato il posto in squadra. Kluivert è soddisfatto: “Il mio bilancio fin qui è molto buono. Sono molto contento, ogni giorno mi godo di più quello che sto vivendo. Non vedo l’ora di scoprire il futuro”, e guarda soprattutto alle due prossime sfide: contro l’Udinese e il Real Madrid: