A dicembre Juan Camilo Zuniga spegnerà 33 candeline sulla torta. Per quell'occasione però l'esterno colombiano sarà già un ex calciatore: in una conferenza stampa infatti, l'ex Napoli ha annunciato il suo addio in primis al suo attuale club ovvero l'Atletico Nacional e poi quello al calcio. Zuniga infatti ha deciso di ritirarsi e appendere così le scarpette al chiodo, una scelta sofferta ma legata anche ai tanti infortuni delle ultime stagioni che gli hanno impedito di ritrovare la forma migliore.

Zuniga si ritira dal calcio

L'ex di Siena, Napoli e Bologna è intervenuto in una conferenza stampa organizzata da quello che è destinato a diventare il suo ultimo club, ovvero l'Atletico Nacional. Visibilmente emozionato e in lacrime, Juan Camilo Zuniga ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato innanzitutto ringraziando il club biancoverde con queste parole: "Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di provare, sono molti anni che cercano di andare al meglio delle possibilità, il Nacional ha aperto le porte per farmi tornare ma solo giocando uno sa cosa prova e tutto ciò che ho fatto per passione, per la maglia, per l'istituzione, perché questo era il mio sogno, per tornare in questa squadra".

Perché Zuniga ha scelto di ritirarsi dal calcio giocato

Ma perché Zuniga ha preso questa decisione a soli 33 anni. Alla base della sua scelta ci sono i tanti problemi fisici, soprattutto muscolari degli ultimi tempi, che ne hanno impedito un ritorno al 100% in campo. Ecco a tal proposito le sue motivazioni: "Oggi penso di più sul mio futuro, alla mia famiglia, mi faccio da parte e da domani posso fare una corsa nel parco con i miei bambini. Dal momento che sono venuto a Nacional ho dato la mia parola che avrei fatto tutto il possibile per tornare al top ma mi sento di essere tornato al 40% di quello che era, ho compiuto il mio sogno e sono tranquillo perché voglio andare in pensione a casa, dove ho avuto la possibilità di mostrarmi, di andare avanti, di giocare nel calcio europeo, di indossare la maglia della nazionale colombiana. Sono molto grato a tutti, mi fa male, ma sono grato a Dio per la carriera che mi ha dato, per avermi permesso di realizzare i miei sogni".

La carriera di Zuniga

Approdato in Italia nel 2008 al Siena Zuniga si mise in mostra con successo, guadagnando le attenzioni del Napoli che lo prelevò nel 2009. In azzurro il colombiano è rimasto fino al 2016 collezionando due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nel 2016 il Bologna e poi il ricongiungimento con il mentore Mazzarri al Watford prima del definitivo ritorno in patria. Gli infortuni però alla fine hanno avuto la meglio per un calciatore che in futuro potrebbe anche lavorare nel mondo del calcio.