Un riconoscimento quasi scontato, a premiare una prestazione eccezionale. Josip Ilicic è il giocatore della settimana in Champions League. L'Uefa attraverso una nota ufficiale ha formalizzato il riconoscimento per lo sloveno che nella sfida tra il Valencia e l'Atalanta ha realizzato un poker di reti. Una serata da record per l'attaccante che ha trascinato la formazione di Gasperini ai quarti di finale della massima competizione internazionale

Josip Ilicic miglior giocatore dell'ultima settimana di Champions League

Negli ultimi difficili giorni per l'emergenza Coronavirus è stato difficile per tutti parlare di calcio. Alcune squadre sono state obbligate a scendere in campo, e tra queste anche l'Atalanta di Gasperini protagonista di una vera e propria impresa sul campo del Valencia. Mattatore della serata Josip Ilicic che ha rifilato un poker di gol, portandosi a casa il pallone e il premio di migliore in campo. A distanza di alcuni giorni, l'Uefa ha regalato un'ulteriore gioia a Ilicic che è stato eletto come "Player of the week", ovvero "Giocatore della settimana" in Champions League. Difficile trovare un calciatore capace di far meglio di lui nella due-giorni delle partite del massimo trofeo continentale.

Ilicic, bel gesto per aiutare l'ospedale di Bergamo per l'emergenza Coronavirus

Un verdetto prestigioso per Ilicic che arriva nel giorno della sospensione della Champions e dell'Europa League per l'emergenza Coronavirus. Ilicic che insieme con gli altri giocatori dell'Atalanta ha lanciato un bellissimo messaggio di speranza dopo il fischio finale della partita del Mestalla, si è reso protagonista di un altro bellissimo gesto. Lo sloveno ha donato la sua maglia, che è finita all'asta. Il club nerazzurro devolverà i proventi all'Ospedale di Bergamo.