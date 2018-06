Sentenza Uefa e mercato. Il Milan gioca su due tavoli ma non può permettersi mosse azzardate. Nel primo caso ha scoperto le carte da tempo e quelle in possesso della commissione federale su bilanci e fairplay finanziario alimentano il rischio di esclusione dalle Coppe. Nel secondo, considerato l'inevitabile riflesso delle decisioni che arriveranno da Nyon, ha già costretto il club a operare all'insegna dei ‘parametri zero (Reina, Strinic) e quasi sicuramente lo porterà a cessioni dolorose ma necessarie (Donnarumma, Suso). La rosa, però, non verrà smantellata come più volte ribadito dal diesse, Mirabelli, e le pedine sacrificate verranno sostituite con altrettante all'altezza.

E' il casto dell'ex Liverpool, Suso, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni e nelle prossime settimane potrebbe dire addio alla maglia rossonera. Il suo nome era stato accostato al Napoli mentre nelle ultime ore s'è fatta insistente la voce di un interessamento dell'Inter per l'esterno spagnolo.

in foto: La scheda di José Maria Callejon (fonte whoscored.com)

Chi prenderà il suo posto? Un connazionale… José Maria Callejon, colonna della formazione di Maurizio Sarri che – complice anche la mediazione pressante di Pepe Reina attraverso messaggi su WhatsApp e contatti telefonici – sembra si sia convinto a lasciare il Golfo per sbarcare a Milano. Non più semplici voci di mercato ma opportunità concreta come rilanciato dalle ultime notizie raccontate da Di Marzio a Sky Sport.

Le cifre dell'operazione. L'ex Real Madrid ha una clausola rescissoria di 23 milioni di euro, somma che verrebbe versata nelle casse del Napoli dopo la cessione di Suso di cui Callejon prenderebbe il posto nello scacchiere tattico. Da parte del calciatore non c'è alcuna resistenza: nessun problema ad accettare la nuova avventura o a rinunciare alla Champions a patto, però, che venga rispettata una condizione. Essere titolare. "Vieni al Milan", gli ripete l'amico Pepe Reina. José ha detto sì ma, mai come adesso, più delle buone intenzioni contano gli affari. E Callejon costa oltre 20 milioni di euro, quanto il valore della clausola vincolante per un contratto fino al 2020, e uno stipendio netto che a Napoli è di 3 milioni a stagione.